Vo Fínsku odsúdili hokejovú legendu. Neplatil dane. Má len základné vzdelanie, bránil ho právnik

Súd však tieto argumenty neuznal. „Údajnú nevedomosť o daňovej povinnosti nemožno považovať za dôveryhodné vysvetlenie,“ uvádza sa v rozsudku.

Tikkanena odsúdili na jeden rok s podmienečným odkladom. Do väzenia by teda šiel, len ak by by porušil podmienku. Podľa denníka Iltalehti Tikkanen podlžnosti už doplatil.

Tikkanen patril v NHL k najlepším brániacim útočníkom. V Edmontone hrával v jednom útoku s Waynom Gretzkym a Jarrim Kurrim. Celkovo odohral v profilige 15 sezón.