Martin pokračuje vo výbornej forme. Po šiestej výhre v rade je priebežne na čele

BRATISLAVA. Hokejisti MHA Martin vyhrali v stredajšom dueli 17. kola Slovenskej hokejovej ligy nad HK Gladiators Trnava 5:3.
V tabuľke tak poskočili na prvé miesto, Trnava je dvanásta a posledná spomedzi tímov druhej najvyššej súťaže – za ňou figuruje v tabuľke len slovenská „osemnástka“.
Na štvrté miesto sa posunula Skalica po výhre 3:2 nad deviatou Detvou. Levice zdolali Humenné až po nájazdoch (3:2) a sú tak o skóre za vedúcim Martinom.
Tipos SHL - 17. kolo:
HC BIT markets TEBS Bratislava - HC Nové Zámky 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Góly: 24. Buc (Hamráček, Luža), 35. Buc (Zahradník, Fatul), 59. Hamráček (Géci, Jakubík), 59. Buc (Zahradník, Jendek) - 23. Vaverčák (Šuty, Šimko), 51. Paul (White)
Rozhodovali: Čahoj, Vido - Vystavil, Junek, vylúčení: 3:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 130 divákov
HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom 3:2 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 8. Stránský, 42. Gergel (Bečka, Stránský), rozh. nájazd: Šišovský - 25. Mikula (Hraško, Ďaloga), 26. Matula (Čulík, Suľovský)
Rozhodovali: Hlinka, Bachurík - Nosek, Kováčik, vylúčení: 4:4 na 2 min., Lušňák (Topoľčany) 10 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 410 divákov
HK TAM Levice - HC 19 Humenné 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Gól: 63. Vaňo (Bartakovics, Stevens)
Rozhodovali: Lauf, Staňo - Riš, Šramaty, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 801 divákov
HK Skalica - HK Detva 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 14. Frídel (Nemec, Obdržálek), 29. Šátek (Barcík, Fungáč), 59. Jurík (Obdržálek, Jurák) - 30. Kalousek (Jamrich, Petran), 54. Danielčák
Rozhodovali: Fridrich, Adamec - Lepieš, Mižík, vylúčení: 1:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 720 divákov
MHA Martin - HK Gladiators Trnava 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
Góly: 14. Jakubík (Barto, Fafrák), 36. Paulíny, 39. Stročka (Burzík, Siakeľ), 47. Barto (Jakubík), 60. Fafrák (Barto) - 16. Surový (Haščič), 17. Antonov (Holovič, Múčka), 26. Antonov (Múčka, Holovič)
Rozhodovali: Valo, Moller - Olle, Drblík, vylúčení: 6:4, presilovky a oslabenia: 1:0, 1198 divákov