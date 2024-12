Československo doviedol k titulu majstrov sveta. Mozog legendárneho útoku oslavuje jubileum

Do pamäte fanúšikov sa zapísal najmä ako kapitán majstrov sveta z Prahy v roku 1985 a ako center legendárneho slovenského útoku vo federálnej reprezentácii s krídelníkmi Igorom Libom a Vincentom Lukáčom.

Narodil 2. decembra 1959 v Ružomberku, hokejovo vyrastal v Banskej Bystrici. Hráčsku kariéru spojil najmä so Slovanom Bratislava, za ktorý odohral 12 sezón v rokoch 1976 - 1989. V jeho drese vytvoril pamätný útok s Mariánom Bezákom a Jánom Jaškom.

V roku 1982 podpísal päťročnú zmluvu s klubom Quebec Nordiques, no do NHL neodišiel ani po tom, čo ho v roku 1987 draftoval klub Philadelphia Flyers. Sezónu 1987/1988 odohral na vojenčine v Dukle Jihlava.

V novembri 1981 utrpel v zápase proti Popradu vážne zranenie oka, ktoré ohrozilo jeho kariéru. Tá napokon pokračovala a vyústila do viacerých medzinárodných úspechov. Po úraze už do konca kariéry nastupoval s krytom, ktorý mu chránil oči.

Slovanu ostal verný aj po páde klubu do nižšej súťaže v roku 1981. V tom roku prvýkrát štartoval na MS, z ktorých sa vrátil s bronzovou medailou. Na ďalších dvoch v rokoch 1982 a 1983 získal striebornú.

Jeho poznávacím znamením bolo zakončenie po obkrúžení bránky, o ktorom mnohí hovorili, že by si ho mal patentovať.

Po nich ešte odohral tri sezóny vo federálnej lige vo farbách Slovana Bratislava. Celkovo v nej nastúpil do 436 zápasov, v ktorých strelil 186 gólov.

V roku 1989 zamieril do Fínska. V drese KalPa Kuopio odohral počas štyroch sezón celkovo 178 zápasov s bilanciou 82 gólov a 114 asistencií.

V roku 1993 síce figuroval medzi 44 hráčmi, ktorých pozvali na sústredenie do Bojníc, no do rodiacej sa reprezentácie Slovenska sa neprebojoval a definitívne ukončil hráčsku kariéru. V drese ČSSR odohral 156 stretnutí, v ktorých strelil 68 gólov.

Hokej aj po hráčskej kariére

Po hráčskej kariére bol v rokoch 1993 - 1995 v pozícii asistenta trénera Dušana Žižku v Slovane Bratislava.

Na manažérskej pozícii pôsobil v Banskej Bystrici a v rokoch 2010 - 2014 bol manažér slovenského reprezentačného tímu do 20 rokov.

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Štrnásť rokov pracoval v kancelárii prezidenta SR.

V rokoch 2006 - 2015 bol člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja, v ktorom sa venoval rozvoju hokeja v regiónoch.