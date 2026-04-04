Veľká rana v boji o play-off. Columbusu sa zranil dôležitý obranca

Damon Severson (Autor: SITA/AP)
ČTK|4. apr 2026 o 14:17
Musel podstúpiť operáciu.

Hokejisti Columbusu bojujúci o postup do play-off prišli do konca sezóny NHL o jedného zo svojich najlepších obrancov Damona Seversona.

Dvojnásobný majster sveta s kanadskou reprezentáciou sa vo štvrtok podrobil operácii ramena. Blue Jackets to oznámili vo vyhlásení.

Severson sa zranil minulý týždeň pri strete ramena na rameno s útočníkom Montrealu Zacharym Bolducom.

V 71 zápasoch sezóny nazbieral 32 bodov, bol druhým najproduktívnejším obrancom Columbusu a s bilanciou +18 v hodnotení účasti na ľade najlepším hráčom.

Šesť zápasov pred koncom základnej časti majú Blue Jackets v boji o posledné postupové miesto do play-off rovnako bodov ako Ottawa, Detroit a Philadelphia.

