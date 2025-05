Najlepší tím po základnej časti končí už v konferenčnom semifinále. Postup oslavuje Dallas

NHL - 2. kolo play-off - 6. zápas

NEW YORK. Hokejisti Dallasu postúpili do finále Západnej konferencie NHL.

Dallas sa v súboji o postup do finále stretne s Edmontonom.

„Všetko sa to zbehlo rýchlo. Tyler Seguin odviedol skvelú prácu za bránkou a ja som sa snažil puk dopraviť do siete. Som rád, že to vyšlo.

Z postupu do konferenčného finále mám obrovskú radosť, veď sme vyradili držiteľa Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti," uviedol Harley pre oficiálnu webovú stránku profiligy.

Spokojnosť neskrýval ani tréner Pete DeBoer. „Chcel by som sa poďakovať celému realizačnému tímu, ktorý je podľa mňa najlepší v celej súťaži.

Niektorí možno budú namietať, že som zaujatý, no treba si uvedomiť, že sme eliminovali Winnipeg, ktorý získal v základnej časti najviac bodov. Jets hrajú skvelý hokej a nič vám nedarujú. O to viac ma teší, že sme dokázali cez nich prejsť."