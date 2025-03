Verím, že v St. Louis vyhrám Stanley Cup, hovoril Dvorský. O pár minút odohrá v klube prvý zápas

ST. LOUIS. „St. Louis si z 10 miesta vyberajú Dalibora Dvorského.” Tak zneli slová Tonyho Feltrina, skauta Blues na drafte v roku 2023. Vtedy 18-ročný útočník bol najvyššie vybraný Slovák v ročníku, celkovo piaty v histórii. Vyrovnal Branislava Mezeia a Borisa Valábika.

„Som extrémne šťastný, že si ma vybralo St. Louis. Spravím všetko pre to, aby som vyhral každý zápas. O to sa budem snažiť, chcem byť tým najlepším hráčom, akým môžem byť,” hovoril Dvorský krátko po drafte v Nashville.

VIDEO: Dalibor Dvorský na drafte 2023

O takmer dva roky neskôr absolvuje práve proti klubu z mesta country debut v NHL. St. Louis hrajú proti Nashvillu v nedeľu od 23:00 stredoeurópskeho času. Prvý zápas v profilige bude na tribúne sledovať aj Dvorského otec. 19-ročný útočník nastúpi ako člen tretieho útoku s Alexandrem Texierom a Mathieuom Josephom. „Urob to, čo ťa sem dostalo. Hraj podľa svojich silných stránok," povedal Dvorskému pred debutom tréner Jim Montgomery, ktorý ho nikdy nevidel na ľade. „Ak bude hrať dobre, bude hrať veľa. Takto idem do každého zápasu s každým hráčom," dodal tréner. Debutovať chcel už v úvode sezóny Od draftu 2023 uplynuli takmer dva roky. Dvorský za ten čas vystriedal tri kluby. Sezónu 2023/2024 odštartoval vo švédskom Oskarshamne. Na severe Európy sa mu medzi seniormi nedarilo, vedenie St. Louis ho tak presunulo do kanadskej juniorky v OHL. Za klub Sudbury Wolves odohral 52 zápasov a nazbieral 88 bodov. Do aktuálneho ročníka vstupoval s veľkými ambíciami, chcel si vybojovať miesto v prvom tíme. Po septembrovom kempe sa mu to ešte nepodarilo, Blues ho umiestnili na farmu do Springfieldu.

„Veľa klubov nezvládne prácu so svojimi prospektmi, no my takú chybu pri ňom neurobíme. Našich mladíkov postavíme do pozície, aby sme sa zamerali na ich dlhodobý úspech, nie na krátkodobý pobyt bez reálnej budúcnosti,” uviedol ešte v septembri generálny manažér St. Louis Doug Armstrong. Napriek tomu, že Dvorský začal ročník v AHL, veril, že do prvého tímu sa môže dostať aj počas sezóny. Cesta viedla cez stabilné výkony. „Každý deň tvrdo pracujem, aby debut prišiel čo najskôr,” uviedol Dvorský v predsezónnom kempe. Keď sa ho zámorský novinár Corey Miller opýtal na Stanleyho pohár, odpovedal veľmi jasne. „Snívam o tom odmalička. Verím, že sa mi to podarí práve v St. Louis,” hovoril Dvorský. Na farme hviezdil, povolanie sa nečakalo Slová o tvrdej práci plnil od prvého dňa na farme. Pri debute v AHL za Springfield skóroval a pripísal si asistenciu. Stal sa druhým najmladším strelcom v klubovej histórii. VIDEO: Dvorského prvý gól v AHL

Za Thunderbirds bodoval pravidelne počas celého ročníka. Doteraz odohral 57 zápasov, v ktorých nazbieral 43 bodov (20+23). Aktuálne je tretí najproduktívnejší hráč v tíme a piaty najproduktívnejší nováčik v celej lige. Na začiatku febuára si zahral v Zápase hviezd AHL.

St. Louis mu napriek dobrým výkonom chcelo dať čas. Vedenie tímu ho uvoľnilo aj MS v hokeji do 20 rokov, s cieľom overiť si, či bude medzi rovesníkmi dominovať. Dvorský bol kapitánom Slovenska, ktoré po prehre 3:5 s Fínskom vypadlo vo štvrťfinále. V piatich zápasoch získal Dvorský až deväť bodov a viedol produktivitu slovenského výberu, celkovo obsadil 7. miesto. Organizácia St. Louis bola s výkonmi 19-ročného centra spokojná, ale povolanie do prvého tímu neprichádzalo. Keď sa generálneho manažéra opýtali na Dvorského po uzávierke prestupov 7. marca, volil podobné slová ako na začiatku sezóny. „Myslím si, že jeho povolanie bude závisieť od toho, ako budeme hrať, ako ho začleníme do nášho tímu a ako bude hrať aj on,” povedal Armstrong. „Chce byť v NHL, ale my chceme, aby jeho myseľ bola tam, kde sú jeho nohy, čo je práve v Springfielde. Ak ho zavoláme do prvého tímu, bude to založené na potrebe a na tom, či nám môže pomôcť,” dodal manažér.

Dalibor Dvorský počas Zápasu hviezd AHL. (Autor: X/Springfield Thunderbirds)

S Dvorského príchodom do prvého tímu sa príliš nepočítalo. Blues bojujú o play-off, na „západe” držia posledné postupové miesto. V takejto situácii nie je priestor pre skúšanie mladých talentov. Ako hovoril Armstrong, Blues povolajú Dvorského, len ak to bude potrebné. Teraz sa zdá, že ho naozaj potrebujú a tímu pomôže. Trénerovi Jimovi Montgomerymu vypadol kvôli chorobe Pavel Bučnevič, ktorý nenastúpil ani v sobotu proti Chicagu (4:1). Bez ruského útočníka má St. Louis k dispozícii iba 12 zdravých útočníkov.

Slovenská stopa v St. Louis Dvorský sa stane 12. Slovákom, ktorý nastúpi s logom Blues na drese. Za St. Louis doteraz odohrali minimálne jeden zápas Peter Šťastný, Róbert Petrovický, Pavol Demitra, Ľuboš Bartečko, Michal Handzuš, Ladislav Nagy, Peter Smrek, Jaroslav Obšut, Peter Sejna, Vladmír Országh a Jaroslav Halák. Posledným z nich bol brankár Halák, ktorý v sezóne 2013/14 odchytal 40 zápasov. Neskôr bol vymenený do Buffala, kde nedohral ani jeden duel a o päť dní ho Sabres poslali do Washingtonu. Najväčšiu stopu v klube zanechal Pavol Demitra, ktorý za St. Louis odohral osem sezón. Počas nich nastúpil na 494 zápasov a nazbieral v nich 493 bodov. V sezóne 1999/00 získal ocenenie Lady Byng Trophy pre najslušnejšieho hráča ligy. Tabuľky NHL Východná konferencia: