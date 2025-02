Bortňák oslávil 600 zápasov v extralige a narodeniny víťazným gólom: Vyšlo to naozaj pekne

Ako 15-ročný odišiel do Čiech, kde strávil dva roky v mládežníckych kategóriách klubu Bílí Tygři Liberec, v 17 rokoch si ho z 18. pozície v drafte WHL (Western Hockey League) vybral tím Kamloops Blazers, za ktorý odohral tri úspešné sezóny, počas ktorých pravidelne reprezentoval aj Slovensko v mládežníckych kategóriách a zahral si aj na MS do 18 a do 20 rokov. V roku 2009 dostal dokonca pozvánku do predsezónneho kempu NHL v Edmontone Oilers, ale plány prekazilo poranenie sleziny.

Víťazstvo sa rodilo veľmi ťažko. V posledných zápasoch sme nedávali góly a potrebovali sme to zlomiť. Z našej strany to bolo také ubojované. Najlepšia bola tretia tretina, tam sme ich zatlačili, dali aj góly a konečne sme sa v nej chytili.

Vyšlo to naozaj pekne a som za to rád, ale dôležité je to víťazstvo. To ma teší najviac. Konečne sme to zlomili a som rád aj za fanúšikov, lebo sme boli v kŕči, aj gólovom aj hernom. Veľmi sme to teraz potrebovali. Snáď nás to upokojí a vrátime sa konečne k našej hre.

Tiež už som to potreboval zlomiť. V Trenčíne sa mi podarilo dať nejaké góly. Pred svojim gólom som dostal pred bránku dobrú strieľanú prihrávku od Majda (Majdan – pozn. red.) a podarilo sa mi puk dobre tečovať a konečne mi to tam padlo.

Ako to po tých dvoch prehrách na nulu vyzeralo v kabíne. Nestáva sa každý deň, a vôbec nie v prípade Spišskej, aby prehrala dva zápasy na nulu s dvanástimi inkasovanými gólmi...

Prízvukovali sme si najmä to, že nesmieme panikáriť. Sme v dobrej pozícii, všetky mužstvá až na Košice sú pod nami. Sme skúsené mužstvo, takýmito obdobiami si tímy v sezóne prechádzajú. V Žiline sme nemali dobrý zápas, v Poprade to bolo iné, prestrieľali sme ich, ale niekedy to jednoducho nepadá. Vtedy je najlepšie to zjednodušiť, tlačiť sa do bránky a jednoducho to opäť zlomiť aj takým šťastným gólom, ako bol dnes ten môj.

Na lídra z Košíc už strácate len jediný bod a prvé miesto sa zdá byť opäť reálne?

Určite áno, ale asi by sme na to nemali veľmi myslieť. V tých predchádzajúcich zápasoch sme sa možno až priveľmi sústredili na to, že sa chceme dostať na prvé miesto a možno nás to trochu zväzovalo. Musíme sa sústrediť na seba, na našu hru tak, aby sme hrali to, čo chceme a uvidíme, čo sa potom stane v tabuľke.