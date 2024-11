Montreal Canadiens



Hostující fanoušci v létě věřili, že po uzdravení většiny hráčů začne být Montreal zase konkurenceschopný a zapojí se do hry o postup do play-off. Realita tak příznivá rozhodně není. Habs jsou s bilancí sedmi výher a čtrnácti porážek na posledním místě Východní konference a v rámci celé NHL pod sebou mají jen Chicago. Před pár dny Montreal zaznamenal krátce po sobě tři výhry. Pak ale podlehl 2:6 Vegas a včera doma prohrál v prodloužení s Utahem. Mimo hru je obránce Matheson a finský útočník Patrik Laine. Do brankoviště se dnes postaví Cayden Primeau.



Nejproduktivnější hráči:

• N. Suzuki – 19 bodů (7+12)

• C. Caufield – 17 bodů (12+5)

• M. Matheson – 13 bodů (1+12).