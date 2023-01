Chuťovky z NHLky: Slovenský hokej je na vzostupe. Čaká nás 20 hráčov v NHL?

NEW YORK. Kanaďania, Američania a Slováci. Ak by prvé tri kolá draftu skončili čo sa krajín týka tak, ako v rebríčku uznávaného Boba McKenzieho z TSN, na Slovensku by mohla nastať ďalšia draftová eufória.

Nechali by sme za sebou veľmoci i večných rivalov z Česka, ktorí väčšinu podobných mini súbojov vyhrávajú.

Mladá vlna slovenských hokejistov pripomína znovuzrodenie nášho hokeja.