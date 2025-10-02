O Slováka nikto záujem neprejavil. Klub s ním tak rozviaže kontrakt

Christián Jaroš v drese klubu KHL Avangard Omsk.
Christián Jaroš v drese klubu KHL Avangard Omsk. (Autor: Instagram Christián Jaroš)
TASR|2. okt 2025 o 22:11
S vedením „modrokabátnikov“ podpísal v júli dvojcestný kontrakt.

COLUMBUS. Slovenského hokejového obrancu Christiána Jaroša si z waiver listiny nestiahol žiadny klub NHL a Columbus Blue Jackets s ním ukončia kontrakt.

S vedením „modrokabátnikov“ podpísal v júli dvojcestný kontrakt, no napokon sa pravdepodobne vráti do KHL, v ktorej pôsobil v uplynulých dvoch sezónach.

Jaroša draftovala v roku 2015 Ottawa a v profilige si zahral aj za San Jose a New Jersey. Z NHL odišiel po sezóne 2021/2022, v ktorej odohral 11 zápasov v drese Devils bez bodového zisku.

V KHL doteraz nastupoval za Avangard Omsk, Severstaľ Čerepovec a CSKA Moskva.

NHL

