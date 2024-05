Kreider najprv vyrovnal klubový rekord, neskôr odhodil Tkachukov chránič na zuby

NEW YORK. Americký hokejový útočník Chris Kreider tretím gólom v oslabení v play off vyrovnal klubový rekord New Yorku Rangers, ktorý vytvoril Mark Messier.

Zároveň je v tomto ukazovateli najúspešnejší spomedzi aktívnych hráčov spoločne s Joelom Armiom a Andrewom Coglianom.

Kreider skóroval v početnej nevýhode v piatom finálovom zápase Východnej konferencie, keď poslal Rangers do vedenia 1:0, no tí napokon na domácom ľade podľahli Floride 2:3 a rovnakým pomerom na ňu strácajú aj v sérii.

VIDEO: Zostrih zápasu New York Rangers - Florida Panthers