Jednou nohou bol naspäť v Európe. Český brankár nakoniec zostáva v NHL

Škareka draftoval New York Islanders v roku 2018 zo 72. miesta (3. kolo), ale na premiéru v profilige musel čakať až do tohtoročného februára. V NHL doteraz nastúpil v dvoch dueloch, v priemere inkasoval 3,94 gólu na zápas a má úspešnosť 87,2 percenta.

SAN JOSE. Český hokejový brankár Jakub Škarek bude pokračovať v NHL. Dvadsaťpäťročný hráč namiesto plánovaného angažmánu vo fínskom tíme IFK Helsinki podpísal ročnú zmluvu so San Jose na 775.000 dolárov, čo je v súčasnosti ligové minimum.

Bohaté skúsenosti však získal v nižšej zámorskej súťaži AHL vo farmárskom tíme Bridgeport Islanders. V 22 stretnutiach uplynulej sezóny mal priemer 3,52 gólu a úspešnosť 88,4 percenta, raz udržal čisté konto.

„Jakub má len 25 rokov, ale už má v bránke veľa skúseností, ktoré nazbieral v profesionálnom hokeji. Je to veľký, ale zároveň atletický brankár, na ktorého hre je vidieť, ako veľmi chce vyhrávať a uspieť,“ uviedol generálny manažér Mike Grier.

Oznámenie o Škarekom prestupe do Kalifornie prišlo dva mesiace po tom, čo fínsky tím informoval o jeho príchode do severnej Európy. S vedením IFK Helsinki podpísal ročnú zmluvu s opciou a po pôsobení v zámorí sa pripravoval na návrat do Európy.

Škarek má skúsenosti z mládežníckych reprezentácií, keď sa predstavil aj na troch juniorských majstrovstvách sveta. V zámorí absolvoval okrem krátkeho pôsobenia práve vo Fínsku (Peliitat v Mestis) uplynulých šesť sezón.