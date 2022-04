Zranil protihráča. Chárov spoluhráč bol suspendovaný za nebezpečný faul

NEW YORK. Do sobotňajšieho stretnutia New Yorku Islanders a St. Louis Blues nenastúpil forvard "ostrovanov" Casey Cizikas. Odpykal si trest.

Disciplinárna komisia NHL mu udelila dištanc na jeden zápas za narazenie na mantinel Brendana Smitha, obrancu Caroliny Hurricanes. Pri rozhodnutí o výške trestu bolo prihliadnuté aj na to, že doteraz nebol pokutovaný ani inak trestaný.