Keď vyhrali Stanley Cup, bol najväčšia hviezda. Carolina vyradila dres Erica Staala

Eric Staal je držiteľ viacerých klubových rekordov, vrátane počtu odohratých zápasov (909), gólov (322), asistencií (453) a bodov (775). Carolina ho draftovala v roku 2003 ako celkovú dvojku a v jej organizácii pôsobil až do roku 2016, keď ho klub vymenil do NY Rangers.

Od roku 2009 bol kapitán tímu. V roku 2006 mu významne pomohol k historickému zisku Stanleyho pohára, keď bol s 28 bodmi najproduktívnejší hráč play off.

"Keď mám spomínať na moje roky v tíme Hurricanes, tak mi ako prvé napadne to, že som bol súčasť majstrovského tímu. Vyhral som s ním Stanleyho pohár. Podarilo sa nám to iba raz, no viem, že si to treba vážiť, pretože nie je jednoduché triumfovať.

Vyhral som ho pre toto mesto, pre jeho fanúšikov a to ma napĺňa hrdosťou," poznamenal Staal, ktorý patrí k trom desiatkam hráčov, ktorí získali popri Stanleyho pohári aj zlaté medaily na MS a ZOH.

VIDEO: Carolina vyradila dres Erica Staala, ceremónia v čase od 25:14