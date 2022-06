Chcete vyhrať? Nájdite si Makara. V zámorí skladajú ódy na mladého obrancu

DENVER. V play off mal 29 bodov v 20 zápasoch vrátane siedmich vo finále. V produkcii viedol svoj tím a celkovo bol tretí.

Bodovo tak úspešné play off obranca nezažil od roku 1994, keď mal Brian Leetch 34 bodov. Obranca Colorada Avalanche Cale Makar mal priemerne 1,45 bodu na zápas. V play off medzi obrancami v 21. storočí nemá konkurenciu. Len trikrát v histórii play off mal obranca viac bodov ako Makar v roku 2022.

"Ako obranca, ktorý hrá v tejto lige 13 rokov, môžem povedať, že prišiel a hrá tak, ako sme to nikdy predtým nevideli," tvrdil pre NHL.com P. K. Subban.