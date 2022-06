Cesta za Stanley Cupom: Ako Colorado vystúpalo z dna na vrchol za päť rokov

V Denveri vyhral tím Stanley Cup už vo svojom prvom ročníku. O päť rokov neskôr, v roku 2001, prišiel ďalší triumf. Tím vedený Joeom Sakicom zažíval úspešné obdobie.

Po presťahovaní sa klub postúpil do play off v desiatich sezónach za sebou. Dlhé okno, v ktorom tím hral v play off a dostával sa ďaleko, sa muselo skončiť. Medzi rokmi 2011 a 2017 postúpilo Colorado do vyraďovacích bojov len raz.