Hráči Colorada ohli Stanley Cup. Keď zaznel klaksón, neveril som, hovorí tréner

TAMPA. Colorado Avalanche na tento moment čakalo dlhých 21 rokov. Partia okolo Joea Sakica, Patrika Roya či Petra Forsberga už má svojich nástupcov. "Lavíny" v šiestom zápase finále play off NHL zdolali Tampu Bay 2:1 a získali Stanleyho pohár. Z hráčov v pozápasových rozhovoroch sršala veľká radosť. "Viac ako dvadsať rokov snívania, chcenia a práce a teraz sme konečne zožali ovocie," hodnotil víťazstvo kapitán Gabriel Landeskog. "Táto skupina je proste skvelá od vedenia, cez masérov, naše ženy, fanúšikov či zamestnancov v Ball Arene. Je to neskutočné," dodal švédsky útočník.

Nesmiernu radosť z víťazstva mal aj center Nathan MacKinnon, ktorý skóroval aj v poslednom zápase sezóny, keď vyrovnával na 1:1. "Neverím, je to šialené. Nemôžem sa dočkať toho, ako vystískam moju rodinu. Nevedel som, aký to bude pocit, ale keď som videl týchto bojovníkov tak tvrdo bojovať, bolo to neuveriteľné. Slová nemôžu opísať to, čo teraz cítim." Oslavy na ľade vypukli okamžite, hráči postupne dvíhali nad hlavu slávnu trofej. Kuriózny moment nastal, keď kanadský útočník Nicolas Aube-Kubel niesol Stanley Cup na tradičnú spoločnú fotku. V návale emócii sa pošmykol a spadol aj s pohárom, ktorý sa po dopade na zem ohol.

Najproduktívnejším hráčom tímu bol obranca Cale Makar. Dvadsaťtriročný Kanaďan zaznamenal vo vyraďovacích bojoch 29 bodov. "Pozerám sa na týchto chalanov a to množstvo práce, ktoré urobili. E.J. (Erik Johnson), Nate (MacKinnon), Landy (Landeskog), Mikko (Rantanen) tu boli roky, raz hore, raz dole. Je to neskutočné vidieť, ako sú ocenení za to množstvo tvrdej práce. Som na nich veľmi hrdý," radoval sa Makar.