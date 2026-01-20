Počas zápasu ho zlomila úzkosť. Hviezda NHL bojuje so psychickými problémami

Švédsky brankár Linus Ullmark chýba od konca minulého roka v zostave hokejistov Ottawy pre psychické problémy.
Držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho gólmana NHL z roku 2023 v rozhovore pre televíznu stanicu TSN uviedol, že ho v prvom stretnutí po vianočnej pauze 27. decembra pri porážke 5:7 prepadli návaly úzkosti a paniky.
Nasledujúci deň si preto zobral osobné voľno. Na návrat sa 32-ročný brankár zatiaľ necíti.
Ullmark uviedol, že cítil úzkosť už pred zápasom s Torontom, v ktorom potom inkasoval štyri góly zo 14 striel a v druhej tretine bol striedaný.
"My hokejisti si vždy myslíme, že sa veci vyriešia samy. Tak som mal za to, že v prvej tretine sa všetko nejako upokojí, len čo sa dostanem na ľad.
A potom dostanete prvý gól z prvej strely po 40 sekundách. To vás veľmi neupokojí a v hlave vám to začne šrotovať ešte viac," zveril sa Ullmark, ktorému beží v Ottawe štvorročná zmluva na 33 miliónov dolárov.
"Od chvíle, čo mi umrel otec (v roku 2021), som sa veľa naučil ohľadom smútku a depresií. Toto bolo niečo úplne nové. Veľa som sa bál. Počas zápasu ma to fyzicky ovplyvňovalo. Nebol som sám sebou," priznal bývalý gólman Buffala a Bostonu, ktorý vyhľadal pomoc v asistenčnom programe NHL a hráčskej asociácie NHLPA.
Ohľadom jeho absencie sa šírili po internete rôzne špekulácie a zvesti, ktoré nedávno vedenie Senators poprelo a ostro odsúdilo s tým, že ich autori nerešpektujú hráčovo súkromie.
"Ľudia sa čudujú, prečo hokejisti a profesionálni športovci nehovoria. Prečo neprejavujeme žiadne emócie. Prečo je duševné zdravie mužov aj žien stigmou, "uviedol Ullmark.
"Netrvalo to ani 24 hodín, čo som si vzal voľno, a už sa snažili nájsť dôvod. Tvrdí, že ničím domovy a nikto v tíme ma nemá rád. A ja sa nemohol brániť," vyhlásil gólman, ktorý chýba vo švédskej nominácii na olympijské hry v Miláne.
