Sťahovanie Arizony je blízko. Obyvatelia hlasovali proti postaveniu novej arény

Arizona Coyotes po neúspešnom referende nemajú plán na arénu, ktorá by spĺňala parametre súťaže. Hrajú v univerzitnej Mullett Arene, ktorú považovali za dočasný domov na niekoľko sezón, kým vystavajú komplex v Tempe.

"Sme veľmi sklamaní, že voliči v Tempe neschválili návrhy 301, 302 a 303," uviedol vo vyhlásení prezident a výkonný riaditeľ Coyotes Xavier Gutierrez. "Ako povedal starosta Tempe Corey Woods, bol to najlepší športový projekt v histórii Arizony."

Keďže sa ten stavať nebude, sťahovanie klubu do inej lokality je bližšie ako kedykoľvek predtým. V hre sú podľa predbežných predpokladov Houston, Kansas City či Atlanta, fanúšikovia by si priali kanadský Quebec.

Oficiálny verdikt ešte nepoznáme. Gutierrez povedal: "Čo bude ďalej s franšízou, vyhodnotia naši majitelia a Národná hokejová liga v nasledujúcich týždňoch."

Vyhlásenie vydal aj komisionár NHL Gary Bettman: "Národná hokejová liga je veľmi sklamaná výsledkami verejných referend týkajúcich sa projektu arény Coyotes v Tempe. Spolu s Coyotes prehodnotíme, aké by mohli byť možnosti ďalšieho postupu."

Proti návrhom o novej aréne sa postavilo 56, resp. 57 percent zúčastnených obyvateľov Tempe. Na ich názore záležalo z toho dôvodu, že multifunkčný komplex mal byť vystavaný v takej blízkosti rezidenčných zón, že by mohol narušiť komfort ich obyvateľov.

Coyotes hrajú momentálne v tretej hale. Klub najprv pôsobil v America West Arene v centre Phoenixu, potom sa v roku 2003 presťahoval do Glendale Gila River Areny a v minulej sezóne do Mullett Areny, kde má zmluvu do konca sezóny 2024/25.