Hlasov za návrat Rusov je stále viac, vraví člen Rady IIHF. Hokej rozhoduje o budúcnosti vylúčených krajín

„Športovci nemôžu byť zodpovední za to, kde sa narodili a nemali by sme ich za to trestať,“ tvrdil nedávno Eliasch. Voľba nového prezidenta MOV prebehne v marci a bude dôležitá s ohľadom na riešenie účasti športovcov z Ruska a Bieloruska na ZOH 2026.

V minulých rokoch zdôvodňovala IIHF vylúčenie oboch krajín bezpečnostným rizikom na turnajoch, nie vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Aj v prípade, že IIHF rozhodne o návrate reprezentácií Ruska a Bieloruska na súťaže, ešte to neznamená, že by ruská reprezentácia mala zaručený štart na zimných hrách v Miláne a Cortine. Bol by to len prvý krok k tomu. Potvrdiť to musí následne aj Medzinárodný olympijský výbor.

Súhlas IIHF by však znamenal, že sa Rusi a Bielorusi o rok vrátia na majstrovstvá sveta.