Bez erbu a hymny nikam, velí legenda. Rozplynie sa Ovečkinov sen o olympiáde v Miláne?

Pre tím s hviezdami z NHL to bola potupa. Ovečkin dal na turnaji jediný gól. Proti Slovinsku.

Po vypadnutí bol zlomený a tvrdil, že cíti prázdnotu. Bola to jeho tretia zimná olympiáda a znovu skončil bez medaily.

Hoci je to hráč, ktorý v NHL pokoril mnoho rekordov a teraz ukrajuje aj zo streleckého maxima Wayna Gretzkého, medailu na olympiáde nikdy nezískal.

Do hier 2026 v Miláne a Cortine zostáva niečo vyše roka a Ovečkin vie, že to je jeho posledná nádej zahrať si na olympijskom turnaji.

„Pre mňa je dôležité, za akých podmienok sa národný tím vráti. V súčasnej situácii, bez vlajky a hymny, bez erbu na hrudi, by nemali ísť nikam. Neočakávam však nič dobré,“ tvrdil Fetisov pre portál vseprosport.ru.

Súhlas na ich účasť by následne musel dať aj MOV, keďže zatiaľ platí, že na olympiádach môžu štartovať len „individuálni športovci s neutrálnym statusom“.

Budúci týždeň zasadne Rada IIHF, bude riešiť, či Rusko a Bielorusko vráti na medzinárodné turnaje. Ich návrat by bol len prvý krok.

Ozývajú sa aj umiernené hlasy, ktoré by privítali možnosť hrať zápasy za akýchkoľvek podmienok, no je ich menej.

„Veď ako neutrálni športovci sme už zápasy hrali aj predtým. Nič by sa teraz nezmenilo. Všetci aj tak budú vedieť, čo je to za tím. Nedajú nám vlajku? Nič to. Hlavné, že urobíme prvý krok, aby sme sa v budúcnosti vrátili aj s ňou,“ tvrdí Maxim Sušinskij, útočník, ktorý na MS 2002 strelil vo finále proti Slovensku dva góly.

„Verím, že na olympiádu nás pustia. V najbližších mesiacoch sa situácia otočí. Ale ak už ísť na olympiádu, tak so všetkým, čo k tomu patrí. Načo tam inak ísť?“ vravel pre RBK-Sport bývalý tréner ruskej reprezentácie Vladimir Krikunov.

Bure pracuje v zákulisí

Jedným z členov Rady IIHF je bývalý ruský útočník Pavel Bure. Za bežných okolností by v Rade zastupoval záujmy Ruska.

Ale pri hlasovaniach o návrate Rusov na medzinárodné súťaže nemôže hlasovať. Aj bez priameho hlasovania však využíva svoje možnosti a lobuje v prospech Ruska a pracuje v zákulisí, aby získal podporu ďalších členov.

„Intenzívne na tom pracujeme: hokejová federácia, aj ja, ako člen IIHF. Verím v najlepší výsledok. Ale nie je to ľahké. Viem, že nakoniec dosiahneme výsledok, ktorý si naša krajina zaslúži,“ povedal pre televíziu Matč. Rada IIHF má 14 členov. Hlasovať by mali 13.