Draisaitl s McDavidom idú plece pri pleci, Nemec je vzor utlmenia vlastného ega

NEW YORK. Hokejistom Edmontonu nevyšiel vstup do finálovej série zámorskej NHL proti Floride a najlepší útok play-off sa v úvodnom stretnutí nepresadil ani raz.

A kraľujú medzi aktívnymi hráčmi štatistikám priemeru získaných bodov na zápas v play-off. Obaja odohrali počas kariéry vo vyraďovačke 68 duelov, v ktorých McDavid nazbieral 106 bodov s priemerom 1,56 na duel.

Draisaitl má na konte iba o bod menej a priemer 1,54. Ťahúňom Edmontonu sa približujú iba Nathan MacKinnon (1,30) a Mikko Rantanen (1,25).

Práve vyjadreniami o tejto unikátnej dvojici upriamil pozornosť na ďalší priebeh finále a silu súpera tréner Floridy Paul Maurice:

"Zvykli sme si, akí sú títo dvaja hráči dobrí a ja chápem prečo. Vidíte ich každý večer, akí sú dynamickí a výnimoční. A po čase si na to zvyknete do takej miery, že si začnete hovoriť - prečo sa to nedeje každé striedanie? - ale ono sa to deje takmer vždy.

Sú to naozaj, naozaj výnimoční hráči, pretože vo všetkých aspektoch hry môžete robiť všetky veci správne a stále ich nemáte ako zastaviť.“