VIDEO: Pred Ovečkinom sa to podarilo len jednému hráčovi. Má na dosah ďalší míľnik

Hokejový útočník Alexander Ovečkin z Washingtonu strelil v nočnom zápase NHL na ľade Columbusu svoj 20. gól v prebiehajúcej sezóne.
Na 20-gólovú métu sa dostal aj vo svojej 21. sezóne v NHL, čím sa osamostatnil na 2. mieste v historickom poradí. Viac 20-gólových sezón mal iba legendárny Gordie Howe - 22.
Ovečkin sa v tomto poradí osamostatnil na 2. mieste pred Ronom Francisom, ktorý mal 20 sezón s 20 gólmi. Ovečkin sa zároveň stal iba tretím hráčom v histórii súťaže, ktorý vo veku nad 40 rokov potreboval na 20 gólov v sezóne menej než 46 zápasov.
VIDEO: Gól Ovečkina
Pred ním sa to podarilo iba Howeovi a Johnnymu Bucykovi. Gól do bránky Nashvillu (2:3) bol pre neho už 917. v základnej časti. Vylepšil tým rekord, ktorý vytvoril v minulej sezóne prekonaním výkonu Waynea Gretzkého, ktorý nastrieľal 894 gólov.
Kapitán Washingtonu Capitals má na dosah aj mimoriadny míľnik 1000 gólov v súčte základnej časti a play off. Môže sa stať iba druhým hráčom v histórii, ktorému sa to podarilo. Gretzky nastrieľal 1016 gólov v 1695 zápasoch, Ovečkin má po 1698 dueloch 994 presných zásahov.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: