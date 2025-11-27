Mladý Slovák si balí kufre. Vo Fínsku skončil na vlastnú žiadosť

Alex Čiernik
Alex Čiernik (Autor: TASR)
TASR|27. nov 2025 o 21:34
V drese Lahti odohral 19 zápasov.

LAHTI. Slovenský hokejový reprezentant Alex Čiernik sa dohodol na vzájomnom ukončení zmluvy s fínskym klubom Pelicans Lahti.

V drese účastníka tamojšej najvyššej súťaže odohral v prebiehajúcom ročníku dovedna 19 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal dve asistencie.

Dvadsaťjedenročný útočník sa presťahoval do Fínska pred touto sezónou po rokoch strávených v susednom Švédsku.

„Alexova rola v tíme sa obmedzila príchodom nových hráčov, preto si sám želal ukončenie zmluvy. Ďakujeme mu za jeho čas strávený v Lahti a prajeme mu veľa šťastia v budúcnosti,“ uviedli Pelicans vo vyhlásení na klubovom webe.

Čiernik má na konte dve účasti na juniorskom svetovom šampionáte, v novembri tohto roka debutoval za reprezentačný A-tím vedený trénerom Vladimírom Országhom na Nemeckom pohári.

Na jar krátko pôsobil na farme NHL tímu Philadelphia Flyers v Lehigh Valley. Za mužstvo z AHL nastúpil v závere základnej časti trikrát. Práve Philadelphia si ho vybrala v 4. kole draftu 2023 z celkovej 120. pozície.

