Šanca na ďalšie zápasy v NHL? Húska putuje do taxi tímu

NEW YORK. Národná hokejová liga obnovila pre problémy spojené so šírením koronavírusu tzv. taxi tímy. Kluby si do nich povolávajú hráčov, ktorí budú v zálohe v prípade nákazy.

Do taxi tímu sa dostal už druhý Slovák. Po Mariánovi Studeničovi z New Jersey ním je Adam Húska z New Yorku Rangers.

Slovenský brankár v ročníku 2021/22 debutoval v NHL. Zvolenský rodák bol v akcii ôsmeho decembra. Proti Coloradu inkasoval sedem gólov z 39 striel.

Cestu do taxi zostavy i k debutu mu otvorilo zranenie jednotky "jazdcov" Igora Šesťorkina. Húska je v klubovej hierarchii až štvrtým brankárom.