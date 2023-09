Napísal históriu, je najväčšou brankárskou nádejou. Koľko zázrakov ešte Gajan urobí?

CHICAGO. Pred sezónou 2022/23 vedel, že ak to s hokejom myslí vážne, potrebuje zmenu. Jeho cieľom bola Amerika, kde však nemal isté miesto. Musel bojovať.

Ešte pred rokom by o ňom nikto nebol pomýšľal ako o možnej jednotke na MS do 20 rokov. On sa však vyšvihol raketovým tempom aj na tento post a napriek zlému zdravotnému stavu privádzal do šialenstva svetové talenty. Aj tam musel bojovať.

V duchu motta „ak o tom vieš snívať, dokážeš to aj uskutočniť“ sa mu podarilo takmer nemožné. Za rok sa z neznámeho brankára chytajúceho v Skalici stal najvyššie draftovaný brankár v roku 2023.