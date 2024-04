Aho je na najlepšej ceste prekonať rekord svojho trénera, Stamkos sa opäť presadil

NEW YORK. Fínsky hokejista Sebastian Aho bol hrdinom Caroliny v nočnom zápase 1. kola play off NHL, keď rozhodol o triumfe Hurricanes nad New Yorkom Islanders 3:2.

Aho zaznamenal piaty víťazný gól vo vyraďovacej časti a prekonal klubové zápisy Jordana Staala a Kevina Dineena.

Steven Stamkos z Tampy Bay sa presadil aj v treťom stretnutí série proti Floride a stal sa deviatym hráčom v histórii ligy, ktorý to dokázal vo veku 34 a viac rokov.

Ani gól kapitána Lightning však tímu nepomohlo k triumfu (prehra 3:5) a sú na pokraji vypadnutia, keď stav série je 0:3.