Exceluje na klziskách súperov. Draisaitl vytvoril v NHL nový rekord

NEW YORK. Nemecký hokejista Leon Draisaitl strelil v noci na sobotu v zámorskej NHL svoj 20. gól na ľade súpera v histórii play off. Potreboval na to len 26 zápasov, čo je nový rekord profiligy.

Predošlý držali s 29 duelmi Kevin Stevens a Bernie Nicholls. Center druhého útoku Oilers prispel k deklasovaniu Los Angeles (6:1) v treťom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie.