VIDEO: Tampa odvrátila prvú hrozbu vypadnutia, Černák rozdal najviac hitov

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom odvrátili prvú hrozbu vyradenia z play off NHL. V noci na nedeľu zvíťazili vo štvrtom zápase 1. kola nad Floridou 6:3 a znížili stav série na 1:3.

Prvý triumf v sérii vybojovali aj hráči New Yorku Islanders, ktorí zdolali Carolinu 3:2 po druhom predĺžení a rovnako sa udržali v hre o postup.

Stav 3:1 je aj v ďalšom štvrťfinále Východnej konferencie medzi Bostonom a Torontom, Bruins zvýšili vedenie v sérii po víťazstve 3:1 na ľade Maple Leafs.