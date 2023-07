Stanley Cup ako Bedardov brankár? Ukázal som, že všetko je možné, hovorí odhodlaný Gajan

Žiaden iný slovenský brankár v histórii nedokázal, čo on. ADAMA GAJANA si v roku 2023 vybrali Chicago Blackhawks z 35. priečky ako najvyššie draftovaného slovenského brankára v dejinách. Zároveň však predbehol všetkých ostatných brankárov - jeho meno zaznelo najskôr. Zakončil sezónu, ktorej priebeh vyznieva, akoby ho napísal spisovateľ. Z neznámeho mladíka chytajúceho v Skalici sa stal hrdina reprezentácie a nádej, ktorá jedného dňa môže hrať s Connorom Bedardom. Jeho motto znie: "Ak o tom vieš snívať, dokážeš to aj uskutočniť." Rovnako pristupuje k ďalšiemu smerovaniu kariéry. Ako vraví, nezáleží, či v NHL bude chytať o tri alebo osem rokov. Chce byť trpezlivý a pokračovať v rozvoji, o ktorý sa zaslúžil aj svojou priebojnosťou.

Posledný týždeň strávil v Chicagu. Spoznal sa s jednotkou draftu Connorom Bedardom, obhliadol si mesto a po prvý raz si vyskúšal, aké je to byť súčasťou klubu z NHL.

Na drafte si vás vybrali Chicago Blackhawks. Sami ste si to priali. Aké sú vaše dojmy z toho, že sa to splnilo? Vo všetkých rozhovoroch pred draftom som spomínal, že Chicago má o mňa najväčší záujem. Ich brankársky skaut sa so mnou bavil viac ako ktorýkoľvek iný skaut. Veril som, že to vyjde a naozaj som to chcel, keďže je to blízko k môjmu agentovi aj k hosťovskej rodine, u ktorej som býval v Chippewe. Som veľmi rád, že je to Chicago. Bol to jeden z mojich najobľúbenejších klubov.

Ako ste to prežívali bezprostredne potom, čo sa na obrazovke objavilo vaše meno? Úprimne, vedel som, že nižšie ako na 44. pozícii by som nemal byť, keďže Chicago malo veľký záujem aj veľa volieb. Vlastne môžem povedať, že som aj čakal, že pôjdem ako tridsiaty piaty. Brankársky skaut Blackhawks mi dokonca ráno pred draftom napísal, že mi drží palce, takže som mu zo srandy odpovedal, že dúfam, že ma vezmú z 35. priečky, keďže sme sa bavili ako kamaráti. K žiadnemu inému skautovi by som si to nedovolil. (smiech) Nato mi odpísal, že to dobre dopadne a skončím tam, kde mám. Vtedy som už naisto veril, že sa mi moje želanie splní. Mama z „billet family“ sa zo mňa smiala, že len vyhlásili „Chippewa“ a už som stál, ani som nečakal, kým zaznie moje meno.

Vnímate to ako krásne zakončenie "sezóny snov"? To je pekné pomenovanie, sezóna snov. Aj pravdivé, asi by nikto nečakal, že mi to takto vyjde. Od septembra, keď sa uskutočnil NAHL Showcase a ukázal som sa v dobrom svetle, sa všetko rozbehlo a nezastavilo. Mám pocit, akoby sa tá sezóna ani neskončila, ale stále pokračovala na vývojovom kempe Blackhawks.

V rozhovore sa dočítate: O čom sa rozprával s Connorom Bedardom a aký je to človek?

Čím ho očarilo Chicago a klubové zázemie?

Kedy by sa chcel dostať do NHL?

Aké ciele si vytýčil do budúcej sezóny?

Ako vníma úspech krajanov z posledného draftu a s ktorými bol aj osobne?

Čo hovorí na taktiku Chicaga voliť viacero Slovákov a Čechov naraz?