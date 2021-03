Štvrťfinálová zostava je kompletná. Košice a Banská Bystrica končia

Tuukka Poikonen, tréner Banskej Bystrice: "Hrali sme dobre, v podstate to, čo sme chceli. V niektorých činnostiach sme diktovali hru, ale zápasy sa hrajú na góly a my sme ich nedali viac než súper. Napriek tomu som hrdý, že hráči cez tie problémy, ktoré sme mali, najmä zdravotné, ale aj iné, tak dreli.

Možno sme si mohli zaslúžiť aj viac, ale taký je šport. O neúspešnej sérii s Trenčínom rozhodli hlavne naše chyby, tie nás stáli postup."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Padlo málo gólov na oboch stranách, podobne ako v sobotu. V dnešnom stretnutí taktiež podali dobré výkony brankári. Mladý bystrický bol veľmi pokojný, držal svoj tím v hre o víťazstvo.

Prelievalo sa to zo strany na stranu. V predĺžení patril začiatok nám, potom v jednom striedaní domáci pritlačili, no nám to tam však následne padlo a to rozhodlo. Teší ma, že sme zvládli presilovky súpera a podržal náš Mišo Valent v bránke. V šatni bola cítiť, že hráči sú namotivovaní do predĺženia, tak sme do neho i vstúpili. Je to občas riskantné, ale išli sme po tom a vyplatilo sa."

Michal Valent, brankár Trenčína: "Tešíme sa z postupu. Je to super. Dobre to dopadlo po tej sobote a našom neuznanom góle, museli sme to stráviť. Bola to inak vyrovnaná séria, klobúk dole pred Banskou Bystricou. Potrápili nás, o to sme šťastnejší, že sme postúpili. Ja som rád, že som bol v bránke, užíval som si každý jeden duel, hoci to bolo náročné."