Prešov čakajú v semifinále pohára Nové Zámky. Antl: Je to atraktívny súper

Fotka zo zápasu MHC Štart Nové Zámky - HT Tatran Prešov. (Autor: Viktor Zamborský/Tatran Prešov)
TASR|11. dec 2025 o 15:08
Obhajca trofeje vycestuje do Hlohovca.

Hádzanári Tatrana Prešov v semifinále Slovenského pohára privítajú MHC Štart Nové Zámky.

Obhajca trofeje MŠK Považská Bystrica vycestuje na palubovku tímu HC Sporta Hlohovec. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Semifinálové stretnutia sú na programe v stredu 28. januára 2026 a finále bude 28. februára 2026 hostiť Žilina.

Tréner Tatrana Radoslav Antl pre klubový web uviedol: „Súpera dôkladne poznáme, dvakrát sme ho už túto sezónu zdolali, takže určite budeme doma favoriti. Treba sa nám v prvom rade dobre pripraviť, zdravotne byť fit, súpera nepodceniť a pevne verím, že to zvládneme.

Dá sa povedať, že nás čaká atraktívny, behavý súper a je len na nás, ako sa pripravíme a ako k tomu zápasu pristúpime. Pevne ale verím, že všetci chceme do finále a vyhrať Slovenský pohár.“

    dnes 15:08
