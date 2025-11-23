Ani nahustený program či krátky čas na prípravu. Prešov zvládol šláger aj bez brankárskej jednotky

Ani zápasová vyťaženosť, ani krátky čas na prípravu na šláger dvanásteho kola Niké handball extraligy obhajcu majstrovského titulu v ceste za dvanástym extraligovým prvenstvom nezastavilo.
Líder súťaže sa po prehre, no dobrom výkone na pôde dánskej Fredericie HK v štvrtom kole Európskej ligy EHF a následnom presune domov autobusmi i leteckými spojmi sa Tatran Prešov na aktuálne HK Bojnice dobre pripravil.
Prešov súpera v ťaháku kola prevalcoval
A to i napriek faktu, že tréner Radoslav Antl s asistentom Marekom Gernátom stále nemohli poslať do hry optimálnu zostavu.
Chýbal zranený brankár Matúš Mitošinka, do hry ešte nemohol na lavičke sediaci Igor Karlov. Na druhej strane výborný polčas odohral už stopercentný osemgólový krídelník Josef Hozman.
S nie celkom doliečenou poranenou rukou kus dobrej práce odviedol predovšetkým v obrane Pavel Hernandez a prospešný v nej bol hoc nakrátko aj Lucas Barros Araxá.
Nuž a keď sa domáci na ihrisku postupne patrične „zahriali“, tak od stavu 4:3 už nedovolili súperovi priblížiť sa takto na dostrel.
Obrana Tatranu fungovala tak, že hostia si desať minút v kuse gólovo neškrtli. Dobre chytali brankári Ivan Ereš a Igor Čupryna, ktorý mal osem úspešných zásahov a dvakrát ho Bojničania neprekovali ani zo sedmičiek.
Gólovo to klapalo deväť gólovému Timko Jenko Bogdaničovi, ale okrem Hozmana aj šeťgólovým Marcovi Antlovi a Andrejovi Dobrkovičovi, či kapitánovi mužstva Lukášovi Urbanovi, autorovi piatich gólov.
Výhra 46:30 (23:13) je však dielom všetkých, ktorí do hry zasiahli.
Gernát čakal, že Bojnice Prešov potrápia viac
„Čakal som, že Bojnice nás v tomto stretnutí potrápia viac. Nám výborne vyšla úvodný štvrťhodina.
Perfektne sme bránili, vypracovali si solídny náskok. Teší tiež, že sme nemuseli preťažiť našich nosných hráčov. Je dobré, že to takto dopadlo.
Po vydarenom zápase hlava už nastavíme na utorňajší zápas Európskej ligy na pôde švédskeho Sävehofu,“ povedal po vysokej výhre nad HK Bojnice asistent trénera Tatranu Prešov Marek Gernát.
Splnili čo splniť mali
Tromi gólmi v prvom polčase, po ktorom na poste ľavého krídla ho nahradil M. Antl, sa na výhre Tatranu podieľal Damián Mitaľ.
„Splnili sme to, čo sme splniť mali,“ konštatoval hráč Tatranu Prešov i slovenskej reprezentácie. „Vychádzať z dobrej obrany a ťažiť z rýchleho prechodu do útočnej fázy, prvej i druhej vlny a kvalitného zakončenia vypracovaných akcií.
Na Bojnice sme vybehli razantne, dávali aj takzvané ľahké góly a pomerne rýchlo sme hosťom zobrali akúkoľvek nádej na úspešný výsledok. Mužstvu hostí podľa mňa v druhom polčase už dochádzali sily a tak čo sa dalo, to sme dostali do brány.
Výhra o šestnásť gólov je fajn. Hlavne však, že sa nám nik nezranil a tak do Švédska na zápas proti IK Sävehof pôjdeme dobre naladení.
Určite skúsime súperovi zobrať aspoň ten bod, o ktorý nás obral v Tatran handball arene.“
Mitošinka prvý raz v živote sa musel oprieť o barlu
Smutným mužom v hľadisku Tatran handball arene, ale na strane potešený z výkonu svojich spoluhráčov na ihrisku proti bol brankár Tatranu Prešov a slovenskej reprezentácie Matúš Mitošinka.
Toho sme oslovili už počas polčasovej prestávky pohybujúceho sa pomocou barly. „Ako iste viete, ľavý členok som si poranil po kontakte s protihráčom v zápase v Považskej Bystrici. Péchy mi naň dopadol tak nešťastne, že namiesto do Dánska na Európsku ligu, musel som do prešovskej nemocnice.
Momentálne mám na nohe kompresnú ponožku kvôli lepšiemu prekrvovaniu. Stále však nemôžem chodilo napnúť či pokrčiť, došliapnuť len zľahka.“
Ako vidíme, pomáhate si barlou. „V živote som nikdy nepotreboval pomoc bariel. Teraz sa jednou podopieram, Človek si ale musí zvyknúť aj na takéto situácie.
Tak sa mordujem a zvykám. Dúfam len, že čoskoro ju už zahodím, možno o taký týždeň.“
Návrat brankára Čuprynu ako z veľkej knihy
Na poste brankárskej jednotky nahradil M. Mitošinku Ivan Ereš.
Prvý raz po piatich mesiacoch a sedemnástich dňoch v dánskej Fredericii do brány Tatranu bol povolaný už po oficiálnom ukončení kariéry skúsený bývalý reprezentant Slovenska Igor Čupryna, ktorý Erešovi kryl chrbát ako dvojka.
„V Dánsku chytil „Čupa“ dve sedmičky, dvakrát ho z pokutových hodov neprekonali ani Bojničania a to mal ešte ďalšie úspešné zásahy. Návrat do brány ako z veľkej knihy. Mne Igor v tíme veľmi chýbal. Hoci aj Ivanom si dobre rozumieme.
Na tréningu pred zápasom s Bojnicami sa ma pýtal, kam to tí Bojničania zo sedmičiek zvyčajne hádžu, keďže on si to už nepamätal.
Takže aj ja mám na jeho úspešných zásahoch menšiu zásluhu mám aj ja, s úsmevom prezradil M. Mitošinka. Dúfam len, že kým sa uzdraví a vrátim do zostavy, obom sa bude dariť.“
Tatran Prešov vycestuje na zápas 5. kola Európskej ligy EHF vo Švédsku proti IK Sävehof pondelok z letiska v poľskom Krakove.
Samotný zápas má stanovený začiatok v utorok 25. novembra o 18,45 hodine.