Slováci si pred ME proti Rakúsku nezahrajú. Zrušili im zápasy

BRATISLAVA. Slovenskí hádzanári neodohrajú pred ME ani jeden z dvoch prípravných zápasov s Rakúskom.

"Vzhľadom na to, že celková situácia v Európe je momentálne vinou novej mutácie ešte horšia ako v decembri a nákazlivejší variant omikron prináša vyššie riziká prenosu vírusu, je prioritou vyhýbať sa všetkým okolnostiam, ktoré by mohli zvyšovať nebezpečenstvo kontaktu s pozitívnym človekom.

Po tejto negatívnej skúsenosti je nielen ich záujmom, aby na európsky šampionát, ktorý sa uskutoční od 13. do 30. januára 2022 na Slovensku a v Maďarsku, pricestovali jednotlivé zúčastnené tímy v poriadku po zdravotnej stránke.

Z tohto dôvodu, hoci to znamená nie ideálnu prípravu zo športovej stránky, zostanú reprezentačné družstvá Slovenska i Rakúska pred EHF EURO 2022 bez prípravných stretnutí a naďalej budú až do odchodu do dejísk šampionátu vo svojej bubline," uviedol Slovenský zväzu hádzanej v tlačovej správe.

V podobnej situácii sa v týchto dňoch ocitli aj viacerí ďalší účastníci ME 2022 na Slovensku a Maďarsku, keď z rovnakých dôvodov odriekli prípravné zápasy.

Európska hádzanárska federácia v dôsledku pozitívnych prípadov vo štvrtok upravila upravila hygienický protokol pre ME mužov.

Pre hráčov, delegátov a členov realizačných tímov nakazených koronavírusom bude platiť len päťdňová povinná karanténa, pričom hráči sa budú môcť vrátiť do zápasového diania po tom, ako predložia dva negatívne PCR testy.