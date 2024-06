Slovenské hádzanárky absolvujú v príprave na ME turnaje v Rumunsku i Maďarsku

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky sa v príprave na tohtoročné ME predstavia na turnajoch v Rumunsku i Maďarsku.

Októbrový zraz bude na východe Slovenska, odkiaľ to budeme mať bližšie do Rumunska. V Kluži budeme účastníkmi turnaja šiestich tímov. Okrem nás sa tam predstavia Severné Macedónsko, Turecko, Švajčiarsko, Slovensko a A i B-tím Rumunska. Zároveň tam oficiálne začneme propagovať ženské ME 2026, kde sme jeden z piatich spoluorganizátorov.

Na november máme dohodnutú účasť na medzinárodnom turnaji v Debrecíne. Zatiaľ sú oficiálne známi traja účastníci - Maďarsko, Slovensko a Rumunsko," uviedol k programu prípravy viceprezident SZH Ernö Kelecsényi.