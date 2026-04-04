Slovenská reprezentantka prvýkrát v kariére mení klub, mieri do poľskej ligy

Slovenská reprezentantka v hádzanej Olívia Ščípová prvýkrát v profesionálnej kariére zmení klubovú adresu.
Odchovankyňa Dusla Šaľa posilní od nasledujúceho súťažného ročníka účastníka poľskej najvyššej súťaže Enea MKS Gniezno.
Dvadsaťtriročná spojka sa postupne vypracovala na jednu z opôr Šale, nedávno prispela k triumfu Dusla v Slovenskom pohári. Gniezno bude jej prvou klubovou skúsenosťou mimo Slovenska.
„Veľmi sa teším, že budem hrať za Gniezno v nasledujúcom ročníku. Vidíme sa,“ uviedla Ščípová vo videu na sociálnych sieťach Gniezna.
Poľskému klubu patrí aktuálne v tabuľke najvyššej súťaže šiesta pozícia.