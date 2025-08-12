Slovenskú extraligu rozšírili dva kluby, majster začne sezónu v Leviciach

BRATISLAVA. V pondelok boli na pôde Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vyžrebované zápasy novej extraligovej futsalovej sezóny 2025/2026. Žreb štrnástich kôl základnej časti zverejnil portál futsalslovakia.sk.
V novom ročníku najvyššej slovenskej futsalovej súťaže bude pôsobiť osem klubov, teda o dva viac ako v minulej sezóne.
Na extraligovú mapu sa vracia MIBA Banská Bystrica, ktorá získala striebro v roku 2022 a uplynulú sezónu vynechala. Nováčikom je aj Tatran Prešov. Prvé kolo je na programe 26. septembra.
V extralige pokračujú Levice, Nové Zámky, Košice, bratislavské tímy Pinerola a 4FSC UK Prírodovedec aj Lučenec, ktorý sa pokúsi obhájiť titul. Lučenčanov čakajú aj boje v hlavnom kole futsalovej Ligy majstrov.
Futsalová extraliga - žreb 1. kola
Futsal team Levice - FUTSAL KLUB Lučenec
Tatran Prešov futsal - Pinerola 1994 Bratislava
MŠK Nové Zámky - MIBA Banská Bystrica
4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - Podpor Pohyb Košice