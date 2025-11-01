Lučenec sa s Ligou majstrov víťazne nerozlúčil. Súper zápas otočil v druhom polčase

LUČENEC. Futsalisti Lučenca sa rozlúčili s účinkovaním v šiestej skupine hlavného kola Ligy majstrov domácou prehrou 3:4 so švajčiarskou Minervou.
V skupine tak obsadili nepostupovú štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier.
Lučenčania chceli dopriať svojim fanúšikom aspoň víťaznú radosť v záverečnom zápase a v prvom polčase mali herne navrch, čo dokumentovali tri presné zásahy.
Lenže na hosťujúcej strane sa rozohral Gomes a dvoma gólmi otočil v druhom polčase vývoj duelu na stranu hostí.
Liga majstrov - hlavné kolo - 6. skupina:
FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva 3:4 (3:2)
Góly: 6. Vuletič, 11. Encinas (vlastný), 20. Wellington - 16. Fernando, 20. Tomič, 24. a 24. Gomes
Hjorring Futsal Klub - MNK Buba Mara 4:12 (3:5)
Poradie
Klub
Zápasy
Výhry
Remízy
Prehry
Skóre
Body
1.
Hjorring
3
2
0
1
13:18
6
2.
Buba Mara
3
1
1
1
13:9
4
3.
Minerva
3
1
1
1
9:9
4
4.
Lučenec
3
1
0
2
9:8
3