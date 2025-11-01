Lučenec sa s Ligou majstrov víťazne nerozlúčil. Súper zápas otočil v druhom polčase

Futsalisti Lučenca.
Futsalisti Lučenca. (Autor: Facebook Futsal club Lučenec)
TASR|1. nov 2025 o 21:05
Slovenský zástupca obsadil v 6. skupine hlavného kola štvrté miesto.

LUČENEC. Futsalisti Lučenca sa rozlúčili s účinkovaním v šiestej skupine hlavného kola Ligy majstrov domácou prehrou 3:4 so švajčiarskou Minervou.

V skupine tak obsadili nepostupovú štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier.

Lučenčania chceli dopriať svojim fanúšikom aspoň víťaznú radosť v záverečnom zápase a v prvom polčase mali herne navrch, čo dokumentovali tri presné zásahy.

Lenže na hosťujúcej strane sa rozohral Gomes a dvoma gólmi otočil v druhom polčase vývoj duelu na stranu hostí.

Liga majstrov - hlavné kolo - 6. skupina:

FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva 3:4 (3:2)

Góly: 6. Vuletič, 11. Encinas (vlastný), 20. Wellington - 16. Fernando, 20. Tomič, 24. a 24. Gomes

Hjorring Futsal Klub - MNK Buba Mara 4:12 (3:5)

Poradie

Klub

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

1.

Hjorring

3

2

0

1

13:18

6

2.

Buba Mara

3

1

1

1

13:9

4

3.

Minerva

3

1

1

1

9:9

4

4.

Lučenec

3

1

0

2

9:8

3

