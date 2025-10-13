Majster sa proti nováčikovi rozbehol po prestávke, derby v Šuranoch ovládli Levice

Futsalisti Lučenca oslavujú víťazstvo.
Futsalisti Lučenca oslavujú víťazstvo. (Autor: Facebook Futsal club Lučenec)
TASR|13. okt 2025 o 21:13
ShareTweet0

Prvé body si pripísal košický Podpor Pohyb.

BRATISLAVA. Futsalisti úradujúceho majstra z Lučenca po zlepšenom výkone v druhom polčase zdolali v 3. kole extraligy nováčika z Prešova 6:2.

Košický Podpor Pohyb si pripísal prvé body v sezóne po víťazstve 6:3 nad Banskou Bystricou.. Derby v Šuranoch ovládli hostia z Levíc 8:4.

Výsledky 3. kola:

FUTSAL KLUB Lučenec - FC Tatran Prešov futsal 6:2 (2:2)

Góly: 14. Romero Molero, 18. Wellington, 24., 33., 36. Leovski, 29. Ševčík - 15., 20. Trojan

Podpor Pohyb Košice - MIBA Futsal Banská Bystrica 6:3 (2:1)

Góly: 8., 32., 38. Ftorek, 17. Köteles, 22. Palfi, 40. Korček - 6., 37. Rafanides, 35. Kršák

MŠK Nové Zámky - Futsal Team Levice 4:8 (1:2)

Góly: 13., 29. Dibusz, 23. Marík M., 29. Komora J. - 2., 27., 32., 38. Camargo, 5., 34. Bielik M., 21. Ramirez, 37. Solorzano

Pinerola 1994 FA Bratislava - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 3:3 (1:3)

Góly: 12. Buzek, 34. Nestorik, 38. Mikita M. - 11., 17. Genčúr, 15. Šporánek

Futsal

    Futsalisti Lučenca oslavujú víťazstvo.
    Futsalisti Lučenca oslavujú víťazstvo.
    Majster sa proti nováčikovi rozbehol po prestávke, derby v Šuranoch ovládli Levice
    dnes 21:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Futsal»Majster sa proti nováčikovi rozbehol po prestávke, derby v Šuranoch ovládli Levice