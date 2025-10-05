Nové Zámky uspeli aj v druhom kole sezóny. Banská Bystrica nedoplatila na zobudenie FTVŠ

BRATISLAVA. Futsalisti MŠK Nové Zámky majú za sebou vydarený vstup do novej sezóny Futsal Extraligy.
Po víťazstve v 1. kole v Šuranoch nad Banskou Bystricou si všetky body vezú aj z úvodného duelu na ihrisku súpera. Na pôde Pineroly Bratislava uspeli 4:2.
Pinerola hneď na začiatku druhého polčasu otočila vývojstretnutia v Dome Športu, rozhodnutie ale prišlo v 30. minúte, keď góly Petíka a Moldu priklonili misky váh definitívne na stranu hostí.
Banskobystričania pre problémy s halou nastúpili v Badíne, proti vysokoškolákom z Bratislavy dominovali v prvom polčase a vybudovali si pohodlný trojgólový náskok.
Ten po obrátke po góloch Hubočana a Solárika navýšili na 5:0. V závere prišli aj chvíle hostí, ktorí tromi rýchlymi gólmi znížili na konečných 3:5 z ich pohľadu.
Levice zdolali Tatran Prešov 5:3. Prvé dejstvo ovládli domáci, ktorí išli po góloch Rakicu a Ramireza do kabín s dvojgólovým náskokom.
Keď v 24. minúte zvýšil Camargo na 3:0, zdalo sa, že je rozhodnuté. Góly však začali padať aj do domácej siete.
Zverenci Milana Chudého si však už nenechali ujsť prvé víťazstvo v sezóne. Kolo sa dohrá v pondelok televíznym zápasom Lučenec - Podpor Pohyb Košice.
Futsal Extraliga - 2. kolo:
Futsal Team Levice - FC Tatran Prešov futsal 5:3 (2:0)
Góly: 8. Rakica, 18. a 31. Ramirez, 24. a 39. Camargo - 25. a 39. J. Kuhajdík, 32. D. Kuhajdík
MIBA Futsal Banská Bystrica - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 5:3 (3:0)
Góly: 6.Kollár, 8. Rafanides, 10. Vajda, 25. Hubočan, 36. Solárik - 37. a 40. Haramia, 38. Paulo Neves
Pinerola 1994 FA Bratislava - MŠK Nové Zámky 2:4 (0:1)
Góly: 21. Blahušiak, 22. Koricina - 7. a 33. Dibusz, 30. Petík, 30. Molda