Lučenec suverénne zvládol úvodný zápas. V Leviciach to bola gólová prestrelka

Favorizované tímy v semifinálových sériách futsalovej extraligy potvrdili v úvodných domácich dueloch svoje postavenie.
Futsal Klub Lučenec zdolal oslabenú Pinerolu Bratislava 3:0, keď hostia nastúpili bez viacerých kľúčových hráčov. Futsal Team Levice zvíťazil v prvom stretnutí nad Tatranom Prešov 10:7.
Futsal play off - semifinále (prvé zápasy):
Futsal Klub Lučenec – Pinerola 1994 FA Bratislava 3:0 (2:0)
Góly: 1. Vuletič, 18. Lacko, 35. Belaník
/stav série 1:0/
Futsal Team Levice – Tatran Prešov 10:7 (7:5)
Góly: 1., 13., 16. a 40. T. Bielik, 3. Gutierrez Forero, 4. J. Kuhajdík (vlastný), 5. a 14. M. Bielik, 25. a 36. De Sousa Ferreira – 2. D. Kuhajdík, 8. Serečin, 13., 17. a 40. Trojan, 13. Beliš, 39.Rakica (vlastný)
/stav série 1:0/