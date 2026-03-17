Pinerola Bratislava je po famóznom obrate v semifinále. Po dráme postúpil aj Prešov

Hráči Pineroly oslavujú postup (Autor: Pinerola Futsal 1994)
TASR|17. mar 2026 o 13:01
Pridali sa k Lučencu a Leviciam.

K istým semifinalistom Lučencu a Leviciam vo futsalovej extralige pridali Pinerola Bratislava a Tatran Prešov. Oba zvyšné rozhodujúce zápasy štvrťfinále ponúkli drámu.

V Košiciach domáci Podpor Pohyb vstúpil do zápasu výborne a vypracoval si trojgólové vedenie.

Bratislavská Pinerola sa však nevzdala, dokázala zápas zdramatizovať a napokon vyrovnať. O postupujúcom tak rozhodoval až rozstrel, v ktorom mali pevnejšie nervy hráči Pineroly.

Dramatický priebeh mal aj zápas v Šuranoch medzi MŠK Nové Zámky a Tatranom Prešov. Keď sa už zdalo, že stretnutie smeruje do predĺženia, rozhodol o postupe Prešovčanov Dávid Kuhajdík, ktorý minútu pred koncom strelil víťazný gól.

Futsal play off - štvrťfinále (tretie zápasy):

MŠK Nové Zámky - Tatran Prešov 3:4 (1:1)

Góly: 2. a 33. Kucharovič, 22. Petík - 13. a 22. Beliš, 33. A.Hricov, 39. D.Kuhajdík

/konečný stav série 1:2, postúpil Prešov/

Podpor Pohyb Košice - Pinerola Futsal 1994 FA Bratislava 6:7 (3:3), rozstrel 3:4

Góly: 3., 12., 13. a 45 Terpaj, 27.Kuch (vlastný), 43. Palfi - 15. Chamilla, 19. Kuch, 19. Alves, 33. Terpaj (vlastný), 41. Mikita, 42. Kyjovský

/konečný stav série 1:2, postúpila Pinerola/

semifinálové dvojice (hrá sa na 3 víťazné zápasy)

Futsal Klub Lučenec - Pinerola Futsal 1994 FA Bratislava

Futsal Team Levice - Tatran Prešov

