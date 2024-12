Futsalisti vstupujú do kvalifikácie na ME. Jasným cieľom je priamy postup

BRATISLAVA. Slovenskí futsalisti v stredu vstúpia do bojov o postup na ME 2026. Ich prvou previerkou bude Moldavsko, s ktorým si zmerajú sily v Lučenci o 19.00 h.

Slováci by radi nadviazali na historický úspech z ME 2022, kde ich až vo štvrťfinále vyradili neskorší bronzoví medailisti zo Španielska.

"Do nového kvalifikačného cyklu vstupujeme s cieľom dosiahnuť priamy postup na Majstrovstvá Eu­rópy. V prípade, že by sa nám ten­ to cieľ nepodarilo splniť, budeme sa usilovať o postup na záverečný turnaj ME z barážovej kvalifikácie.

So súpermi, ktorých nám určil žreb, máme bohaté skúsenosti," uviedol Berky pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).