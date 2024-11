Historická chvíľa pre hráčov Lučenca. Medzi elitou v Lige majstrov ich čakajú traja ťažkí súperi

Hoci klub z Pyrenejského polostrova vypadol už vo štvrťfinále play off domácej súťaže, v Lige majstrov hrá z jednoduchého dôvodu - stal sa jej víťazom.

Okrem domácej súťaže, ktorú ovládli päťkrát po sebe, zvládli zdvihnúť nad hlavy aj slovenský pohár, a to už dvakrát.

Šanca je vždy

"V elitnom kole by mali hrať všetci tí, ktorí nastúpili aj v hlavnom kole v Lučenci. Výnimkou je len Venezuelčan Jordan Molero, s ktorým sme sa rozlúčili. Máme aj zranenia - Marcilio a Washington Luiz.

Verím, že ich dáme dokopy a zostavy na jednotlivé zápasy budeme môcť pripravovať z kádra v plnej sile. Prvotným cieľom je v každom zápase robiť klubu, mestu Lučenec a celému slovenskému futsalu dobré meno.

Okrem toho by sme chceli získať aspoň jeden bod a skórovať. Držíme sa pri zemi, ale ak by sa nám podarilo niečo neskutočné, tak to bude pre nás len darček navyše.

Šanca je vždy, každý súper sa dá poraziť. Keď má mužstvo protivníka zlý deň, tak prečo nie. Bude to náročné, ale nie nemožné," zhodnotil skúsený kouč podľa klubového webu.