Slováci na úspešný vstup nenadviazali. Boj o ME si výrazne skomplikovali

Marián Berky, tréner SR: "Myslím, si že Poliaci boli lepší, boli dôraznejší a išli za tým víťazstvom. My sme dnes prvý polčas premárnili a v druhom sme s tým chceli niečo urobiť. Dostali sme ďalšie tri góly a zápas už bol rozhodnutý. Išli sme do presilovky a chceli sme ešte streliť nejaké góly, aby sme znížili stav, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Taký je futsal."

Patrik Zaťovič, strelec jediného gólu SR: "Ten gól neteší vôbec, je to veľké sklamanie prehrať v Poľsku 1:6. Ako sme mohli vidieť, boli agresívnejší. Myslím si, že boli fyzicky veľmi dobre pripravení a nevedeli sme sa cez nich presadiť. Mali sme aj my nejaké šance a výsledok mohol byť prijateľnejší, ale bohužiaľ. Musíme bojovať ďalej."