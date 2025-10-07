Lučenec v extraligovej dohrávke hladko zdolal Košice, udržal si čisté konto

TASR|7. okt 2025 o 08:35
Lučenec čaká v závere októbra Liga majstrov.

Futsal Extraliga - 2. kolo

Futsal Klub Lučenec - Podpor Pohyb Košice 3:0 (1:0)

Góly: 12. Washington, 22. Vuletič, 23. Ševčík

BRATISLAVA. Futsalisti obhajcu titulu Futsal Klub Lučenec zvíťazili v dohrávke 2. kola slovenskej extraligy nad Podpor Pohyb Košice 3:0.

V repríze finále play off z minulej sezóny sa domáci v súboji s omladeným súperom tešili po góloch Washingtona v prvom polčase a Luku Vuletiča s Matúšom Ševčíkom po zmene strán.

Zverencov trénera Mariána Berkyho čaká posledný októbrový týždeň pred vlastnými fanúšikmi hlavné kolo UEFA Futsal Champions League.

Futsal

