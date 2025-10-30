Jedna výhra nestačila. Lučenec na domácom turnaji nevybojoval postup

Hráči Lučenca pózujú.
Hráči Lučenca pózujú. (Autor: TASR)
TASR|30. okt 2025 o 21:03
ShareTweet0

Zverenci Mariána Berkyho tak nezopakujú historický úspech z minulého ročníka.

Liga majstrov - 6. skupina

FUTSAL KLUB Lučenec - Hjorring Futsal Klub 2:4 (2:1)

Góly: 3. Ševčík, 10. Romero - 19. Rafael (vlastný), 26. Gantzhorn, 28. Pirata, 37. Carpes

ČK: 32. Ševčík (Lučenec) po 2. ŽK

LUČENEC. Futsalisti Lučenca v druhom vystúpení v rámci miniturnaja na domácej palubovke podľahli Hjorringu 2:4.

Slovenský majster tak s istotou neobsadí postupovú prvú priečku v 6. skupine hlavného kola LM. Naopak, z postupu do vyraďovacej fázy sa teší práve dánsky šampión.

Lučenec figuruje v hlavnom kole LM v ceste B, z ktorej postupujú medzi najlepších 16 mužstiev súťaže len víťazi štyroch skupín.

Zverenci Mariána Berkyho tak nezopakujú historický úspech z minulého ročníka, kedy sa premiérovo prebojovali do elitného kola.

Súťaž prešla pred aktuálnou sezónou zmenou formátu, namiesto miniturnajov a finálového turnaja štyroch tímov bude 16 najlepších mužstiev súperiť v play off.

Hala v Lučenci hostila v stredu aj ďalšie stretnutie 6. skupiny, v ktorom švajčiarsky šampión Futsal Minerva remizoval s majstrom Bosny a Hercegoviny MNK Buba Mara 1:1.

Lučenec tak po dvoch zápasoch figuruje na 2. priečke s 3 bodmi. Svoje účinkovanie v tejto sezóne LM zakončí v sobotu 1. novembra od 19.00 h súbojom s Minervou, opäť na domácej palubovke.

Hjorring má na konte 6 bodov a vďaka vzájomnému zápasu už má istotu postupu do vyraďovacej fázy.

Hlas po zápase

Marek Belaník, hráč Lučenca: „Išli sme do vedenia 2:0, dali sme si vlastný gól na 2:1, čím oni ožili a druhom polčase sa to lámalo. Mali sme tri šance, kedy sme mohli odskočiť na dva góly, ale dostali sme na 2:2 a Dáni si to prevzali. Mali sme to vo svojich rukách a nezvládli sme to. Povedali sme si v šatni, že to musíme odbojovať ako v prvom polčase a zápase predtým, ale zostalo to troška len pri slovách. V druhom polčase sme mohli troška viac zabrať, aj sme im to uľahčili a darovali. Atmosféra bola fantastická, ďakujem divákom. Chceli sme sa im odvďačiť postupom, nevyšlo to, ale ťažko sa hľadajú slová, keď hráte doma a asi aj rozhodcovia postavia hostí na nohy. Dosť im pomohli, vylúčili nám hráča, keď sme mali rozohrávať roh, a potom sa to všetko lámalo. Išli sme do oslabenia, stálo nás to sily a ukázalo sa, že rozhodol možno aj niekto iný, ako na ihrisku hráči.“

Tabuľka 6. skupiny

Futsal

    Hráči Lučenca pózujú.
    Hráči Lučenca pózujú.
    Jedna výhra nestačila. Lučenec na domácom turnaji nevybojoval postup
    št 21:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Futsal»Jedna výhra nestačila. Lučenec na domácom turnaji nevybojoval postup