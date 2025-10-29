Skvelý vstup Lučenca do Ligy majstrov. Súperovi nedovolila streliť ani gól

Liga majstrov - 6. skupina
MNK Buba Mara - FUTSAL KLUB Lučenec 0:4 (0:3)
Góly: 3. Vuletič, 18. Mičuda, 19. Ševčík, 24. Greško
LUČENEC. Futsalisti Lučenca vstúpili do miniturnaja hlavného kola Ligy majstrov víťazne. V stredu na domácej palubovke zdolali šampióna Bosny a Hercegoviny MNK Buba Mara 4:0 v rámci 6. skupiny.
Na triumfe slovenského majstra sa gólovo podieľali Vuletič, brankár Mičuda, Ševčík a Greško.
Lučenec figuruje v hlavnom kole LM v ceste B, z ktorej postupujú medzi najlepších 16 mužstiev súťaže len víťazi štyroch skupín.
Hala v Lučenci hostila v stredu aj úvodný duel 6. skupiny, v ktorom dánsky majster Hjorring zdolal švajčiarskeho šampióna Minerva 5:4.
Zverencov Mariána Berkyho čaká ďalšie stretnutie na domácej palubovke už vo štvrtok 30. októbra o 19.00 h, keď si zmerajú sily s Hjorringom.
V sobotu 1. novembra o 19.00 h zakončia 6. skupinu súbojom s Minervou. Medzi najlepších 16 tímov LM sa už raz prebojovali, v minulej sezóne premiérovo.