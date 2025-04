Tréner futsalistov si súpera nevyberá: Chcem takého, cez ktorého prejdeme

Slováci postúpili do baráže z 2. miesta 3. skupiny. V utorkovom stretnutí s už istým víťazom skupiny, a tak aj účastníkom ME, potrebovali aspoň remízu, no po bojovnom výkone nakoniec vydolovali triumf 1:0. Poliakom tak pripravili prvú prehru v kvalifikácii.

„Myslím si, že to boli veľmi dôležité momenty. No tej najdôležitejší bol náš gól a že sme viedli. Mičuda nás podržal aj v závere, keď hrali powerplay,“ uviedol tréner pre TASR.

„Som spokojný s výsledkom aj s hrou, pretože sme si povedali, že aj keď to nebude nejaký pekný futsal, tak musíme hrať účelne. To sa nám chvalabohu podarilo,“ povedal tréner.

„V baráži sú silní aj trochu slabší súperi, ale chcel by som takého, cez ktorého by sme vedeli prejsť na majstrovstvá Európy,“ zaželal si Berky.

Ten sa v prvom zápase baráže nemôže spoľahnúť na Tomáša Drahovského. Slovenský kapitán totiž dostal v súboji s Poľskom dve žlté a tak aj červenú kartu.

„V podstate by som mal dostať stopku na jeden zápas, pretože to boli dva normálne fauly, dve žlté karty a následne červená. Reálne by to mal byť trest na jeden zápas, ktorý by som tak či tak odstál, pretože už tá prvá žltá karta s Poľskom bola moja druhá v kvalifikácii,“ povedal pre TASR.

Kapitána potešilo, že Slováci sa poučili z predchádzajúceho duelu v Moldavsku, kde prehrali 3:5 a vypadli z boja o prvé miesto v skupine, ktoré mali už pred utorkovým duelom isté Poliaci: „Ukázala sa naša bojovnosť, naše srdce, že sme tomu od začiatku verili, chceli sme, vydržali sme až do konca a eliminovali sme nejaké ich silné stránky.“

Slováci zakončili kvalifikáciu s 23 strelenými gólmi, no inkasovali ich až 19, čo je podľa Drahovského príliš a aj preto ho potešilo čisté konto doma v Bratislave.

„Dôležité bolo, že sme konečne dali gól a žiadny nedostali, pretože v tejto kvalifikácii sme ich dostávali veľa. Myslím si, že sme nemali dobré vstupy do tých zápasov, pretože sme v každom jednom z nich prehrávali. Potom to boli tie jednoduché inkasované góly zo štandardiek, no aj z hry.