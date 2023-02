Zabojujú, aby prišli na Slovensko. Vyžrebovali kvalifikáciu ME do 21 rokov 2025

NYON. Až 52 európskych krajín zabojuje o postup na záverečný turnaj ME vo futbale do 21 rokov 2025 na Slovensku . Žreb kvalifikácie prebehol vo štvrtok doobeda v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone.

Česi sa predstavia v päťčlennej I-skupine, kde majú za súperov Dánsko, Island, Wales a Litvu.

Ruskú dvadsaťjednotku po invázii na Ukrajinu vylúčili z kvalifikácie. Slovenskí futbalisti majú účasť na domácom turnaji automatickú.

Aký je postupový kľúč?

Kvalifikačné súboje sa uskutočnia do marca 2023 do novembra 2024. Krajiny zabojujú o 15 miesteniek na ME.

Mužstvá sú rozlosované do deviatich skupín, sedem z nich má šesť účastníkov a dve majú päť tímov.

Postup si zaistí deväť víťazov skupín a traja najlepší na druhom mieste, pričom v tabuľke druhých tímov nie sú počítané zápasy so šiestym tímom tabuľky.

Ďalších šesť tímov z druhých miest si v novembri 2024 zahrá v dvojkolovej baráži o zostávajúce tri miestenky.

Hrá sa na Slovensku

ME do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne.

Európsky šampionát sa uskutoční v ôsmich mestách - Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach a Prešove.